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Футбол

Миколенко – в тройке лучших игроков АПЛ по росту средней оценки от WhoScored

В этом сезоне средний балл украинца за матч в АПЛ составляет 7,15

Фото: Getty Images

Защитник Эвертона Виталий Миколенко вошел в тройку игроков АПЛ, у которых больше всего выросла средняя оценка за проведенные матчи по сравнению с прошлым сезоном.

Об этом сообщает аналитический портал WhoScored.

В прошлой кампании показатель украинца составлял 6.56, а в текущей – 7.15. Разница составляет +0.59.

  Курьез дня: Миколенко был вынужден пробить по 2 мячам одновременно в матче АПЛ 

Больше только в Энтоне Гордона из Ньюкасла ( +0.83) и Педру Нету из Вулвергемптона. (+0.81). uploads/2023/12/83b97d2bc44b3940accc0ddf7661f077.jpg» alt=»Миколенко — в тройке лучших игроков АПЛ по росту средней оценки от WhoScored» />

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