Мирон Маркевич: "И здесь идет ко мне черт и протягивает резку ..."

Мирон Маркевич о новогоднем подарке с детства и сказочных персонажей, в существование которых звездный украинский тренер искренне верил до 12 лет.

Дом, сено и красота

В 90-х праздновал встречу нового года в Карпатах. В горах, в деревенском доме. Спали на сене. Вокруг дома была такая красота! Это запомнилось. Тогда еще в Карпатах работал.

Под бой курантов обычно прошу Бога, чтобы все мои близкие были здоровы и болезни обходили их стороной.

Новогодний подарок

Самые впечатляющие подарки — с детства. Был счастлив, когда в 1956 году наши родственники, проживающие в США, прислали мне посылку из Америки – железную дорогу с паровозиком.

Есть у меня и новогодняя традиция – 31 декабря с друзьями ходить в баню. Главное, чтобы не было слишком сильно натоплено. 90 градусов – больше не нужно.

Святой Николай и резочка

В Западной Украине в годы моего детства дети больше ждали Святого Николая, чем Деда Мороза. В детском саду, а затем и в школе в канун Нового года к нам приходили Дед Мороз со Снегурочкой. Но мы их ждали не так сильно, как появление Святого Николая. 19 декабря меня выводили на улицу, в поле бабушка зажигала огонь – чтобы Святой Николай спустился с небес и принес нам подарки. Кто-то тем временем переодевался в черта, кто-то у Святого Николая. Далее начиналось театрализованное представление. Мы возвращались в дом, потом к нам заходили чёрт и Святой Николай. Если ребенок в течение года вел себя плохо, черт мог подарить резочку – чтобы ребенка наказали за непослушание. По легенде черт пристально следил за непослушными детьми. Честно говоря, иногда черт мне вручал этот не самый желанный подарок – я был не сильно послушным мальчиком в детстве. У отца были припасены резочки. Но чаще все же подарки мне вручал Святой Николай. Мать где-то доставала мандарины, для нас тогда это был предел мечтаний! Я долго верил в этих сказочно-новогодних героев – до 10-12 лет.

12 дней поздравлений

С детства мы отмечали два Рождества — католическое (дед по маминой линии был поляком) и православное. Больше, конечно, православное. Вся семья собиралась за столом, уважали традиции.

Последние годы меня поздравляют с Рождеством в течение 12 дней. Накануне 25 декабря звонили по телефону бывшие игроки-легионеры — бразильцы, аргентинцы, которые являются католиками. Остальные звонят уже накануне православного Рождества. У меня вообще новогодние праздники ассоциируются с чем-то светлым. Новый год плавно переходит в Рождество, которое для меня еще больше праздника. Это всегда были очень хорошие дни – нет тренировок, можно побыть с семьей. Чем старше становишься, чем больше дорожишь таким временем…

Выбор Маркевича

«Один дома» или «Вечера на хуторе у Диканьки»?

Один дома. Вижу в этом пацане себя – у меня был такой же характер. Хотя «Вечера на хуторе у Диканьки» мне тоже нравятся.

Салат «Оливье» или утка с яблоками?

Мы выросли на салате Оливье

Шампанское «Вдова Клико» или коньяк «Хеннеси»?

Да будет Вдова Клико. Хотя мне тоже нравятся и другие сорта шампанского.

Горнолыжный спорт или катание на коньках?

В детстве играл в хоккей. Выступал в составе детской хоккейной команды на первенство города и области. У нас вообще тогда хоккей на хорошем уровне был развит в регионе. Поэтому выберу катание на коньки.

Личное дело

Маркевич Мирон Богданович. Родился 1 февраля 1951 г. в Винниках (Львовская область). Заслуженный тренер Украины.

Воспитанник львовского футбола. Первый тренер – Богдан Маркевич. Полузащитник. Выступал за команды: Карпаты Львов, дубль (1970-72), СКА Львов (1973), Спартак Орджоникидзе (1974), Торпедо Луцк (1976-77).

Тренировал команды: Торпедо Луцк (1984), Карпаты Львов (1992/93-1994/95, 1996/97-1998/99, 2001/02-2003/04), Волынь Луцк (1991-92), Подолье Хмельницкий (1995/96), Кривбасс Кривой Рог (1990 1995/96), Металлург Запорожья (1998/99-2001/02), Анжи Махачкала, Россия (2002), Металлист Харьков (2005-14), Днепр (2014-16). С июля 2016 по 2021 годы – глава комитета национальных сборных УАФ.

Максим Розенко, Чемпион

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