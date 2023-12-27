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Футбол

МЮ обязан согласовывать с INEOS все трансферы, пока сделка о покупке акций на одобрении в АПЛ

МЮ должен будет консультироваться с INEOS

Jon Super/Telegraph

    • "Ман Юнайтед" должен будет консультироваться с INEOS по всем важным вопросам.

    Как пишет The Times, после покупки 25% акций "Манчестер Юнайтед" миллиардером Джимом Рэтклиффом, который возглавляет совет директоров INEOS, клубу придется согласовывать с компанией все трансферы, а также возможные решения об отставке Эрика тен Хага или директора Джона Мерто.

    "МЮ" обязан будет это делать, пока сделка о покупке акций находится на одобрении в АПЛ. Ожидается, что на это понадобится от четырех до шести недель — таким образом, это придется делать во время январского трансферного окна.

    Ранее сообщалось, что Рэтклифф может сократить 300 рабочих мест в "МЮ", где сейчас не менее тысячи сотрудников.

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