Футбол
Неймар ушел в 3-дневный круиз на лайнере с личным казино. Он взял 3,5 тысячи человек
Неймар устроил казино на личном лайнере
instagram.com/neymarjr
Нападающий "Аль-Хилаля" Неймар 27 декабря отправился из Рио-де-Жанейро в трехдневный круиз по водам Бразилии на собственном лайнере, сообщает As.
Отмечается, что футболист организовал на борту судна игорное заведение. Кроме Неймара, персонала, охраны и друзей бразильца в круиз отправились около 3500 человек.
Попасть на лайнер игрока мог любой желающий — стоимость одного билета варьировалась от 1 до 6 тысяч евро.
Сообщалось, что Неймар пропустит около 10 месяцев после операции на "крестах" и мениске, перенесенной в начале ноября.