Неймар ушел в 3-дневный круиз на лайнере с личным казино. Он взял 3,5 тысячи человек

Неймар устроил казино на личном лайнере

instagram.com/neymarjr

Нападающий "Аль-Хилаля" Неймар 27 декабря отправился из Рио-де-Жанейро в трехдневный круиз по водам Бразилии на собственном лайнере, сообщает As.

Отмечается, что футболист организовал на борту судна игорное заведение. Кроме Неймара, персонала, охраны и друзей бразильца в круиз отправились около 3500 человек.

Попасть на лайнер игрока мог любой желающий — стоимость одного билета варьировалась от 1 до 6 тысяч евро.

Сообщалось, что Неймар пропустит около 10 месяцев после операции на "крестах" и мениске, перенесенной в начале ноября.

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