Футбол
Почему не забивает Овечкин? Live с Зислисом, Шевченко и Николишиным — в 12.00
Александр Овечкин.
Михаил Зислис, наш постоянный эксперт, комментатор и агент Сергей Федотов, а также чемпион мира Андрей Николишин обсудят последние события НХЛ. Начало эфира на YouTube-канале «СЭ Хоккейный» — в 12.00 (мск).
Главные темы эфира:
— Овечкин не побьет рекорд Гретцки?
— Русская тройка «Коламбуса»
— Что происходит с Кузьменко?
— Кузнецову пора задуматься о КХЛ?
— Кучеров проводит феноменальный сезон
— Ничушкин в первом звене «Колорадо» — надолго?