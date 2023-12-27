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Почему не забивает Овечкин? Live с Зислисом, Шевченко и Николишиным — в 12.00

Александр Овечкин.

Михаил Зислис, наш постоянный эксперт, комментатор и агент Сергей Федотов, а также чемпион мира Андрей Николишин обсудят последние события НХЛ. Начало эфира на YouTube-канале «СЭ Хоккейный» — в 12.00 (мск).

Главные темы эфира:

— Овечкин не побьет рекорд Гретцки?

— Русская тройка «Коламбуса»

— Что происходит с Кузьменко?

— Кузнецову пора задуматься о КХЛ?

— Кучеров проводит феноменальный сезон

— Ничушкин в первом звене «Колорадо» — надолго?

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