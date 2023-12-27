Ракицкий хочет снова получить вызов в сборную

Защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий заявил, что хочет получить приглашение в расположение национальной сборной Украины.

«Если получу вызов в национальную команду, я буду очень рад. В сборной есть традиция: новичок должен исполнить песню. И хотя я и провел за национальную команду более полусотни матчей, но все равно готов что-то спеть для ребят во время этого символического действа», — сказал он.

Также он заявил, что готов на стадионе исполнить гимн Украины.

«В любом случае я его пою и буду петь», – цитирует Ракицкого Чемпион.