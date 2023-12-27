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Футбол

Роналду забил 53-й гол в 2023 году и обогнал Кейна и Мбаппе. У Холанда — 50

Криштиану забил 52-й и 53-й голы в 2023 году

Getty Images/Global Images Ukraine

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    • Криштиану Роналду забил 52-й и 53-й голы в 2023 году. Нападающий "Аль-Насра" реализовал два пенальти в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Иттихада" (5:2).

    Роналду обогнал нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе и форварда "Баварии" Гарри Кейна по количеству забитых мячей за год — у них по 52 гола. В активе Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити" 50 голов.

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