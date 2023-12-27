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Футбол

Русский чемпион может свергнуть канадского короля. Возьмет ли Кучеров «Арт Росс Трофи»

Никита Кучеров лидирует в бомбардирской гонке НХЛ

Никита Кучеров, Коннор Макдэвид. Фото «СЭ» Вмешаться в гонку за звание лучшего бомбардира НХЛ между лидерами «Эдмонтона» и «Тампы» могут также Артемий Панарин, Нэйтан Маккиннон и Джей Ти Миллер.

Борьба за «Арт Росс Трофи» обретает закрученный сюжет. Перед Новым годом в гонке бомбардиров НХЛ двоевластие. Разогнавшийся лидер «Колорадо» Нэйтан Маккиннон наступает на пятки Никите Кучерову. Российский форвард «Тампы» лидирует, но отрыв только в три очка. Такое отставание нагонят моментально, если на пару матчей уйти в тень. Близко к дуэту обладателей Кубка Стэнли Джей Ти Миллер из «Ванкувера». А далее россыпь талантливых форвардов, которые так же играют результативно.

Шансы Кучерова и Панарина

Шансы на то, что «Арт Росс» впервые с 2019 года получит российский паспорт, как никогда, велики. Феноменально начали регулярку Кучеров и Панарин. Артемий стабильно набирает очки, хотя в последние две недели реже радует выдающимися играми. Зато за сезон только шесть матчей фронтмен «Рейнджерс» закончил без голов и передач. Панарин быстро освоился в схемах Питера Лавиолетта и идет на лучший сезон в карьере. Никогда прежде в НХЛ Артемий не набирал 100 очков.

При нынешнем графике нападающий вполне выбьет сотню и даже больше, если избежит травм. «Рейнджерс» лидируют в Восточной конференции, а Панарин — главная звезда ньюйоркцев. О влиянии россиянина на команду говорит не только лидерство по очкам. Артемий — лучший бомбардир и лучший ассистент «Рейнджерс». При Лавиолетте Панарин чаще использует свой бросок, что разнообразило атакующий потенциал форварда.

Русский чемпион может свергнуть канадского короля. Возьмет ли Кучеров «Арт Росс Трофи»

Фото USA Today Sports

Конкуренты за «Арт Росс» задали великолепный темп. С невообразимой скоростью набирает очки Кучеров. Никита еще и поборется за «Морис Ришар», вручаемый лучшему снайперу регулярки, если продолжит забивать сам, а не только снабжать передачами партнеров. Но все-таки мы привыкли, что лидер «Тампы» — первоклассный дирижер атак. Комбинации, которые Кучеров крутят с Брэйденом Пойнтом и Ником Полом, — высшая хоккейная математика. Оставления шайбы, смена флангов, академичные розыгрыши, тонкие пасы на открытый лед — всем этим радует первое звено «Тампы» в большинстве матчей.

«Лайтнинг» сейчас далеки от машиноподобного образа, как в прошлые сезоны, когда не замечали многих соперников по регулярке. Ослабла глубина состава, а основной вратарь Андрей Василевский вернулся после операции только в конце ноября. Проблемы «Тампы» не мешают Кучерову улучшать статистику. Если даже «Молнии» не стабилизируют игру, то на перспективах Никиты в борьбе за «Арт Росс» это не отразится. Навредить могут только проблемы со здоровьем. В нынешнем сезоне форвард пропустил лишь один матч из-за недомогания. Хочется верить, что старые болячки не напомнят о себе в самый неподходящий момент.

Фора от Макдэвида

Четыре последних сезона «Арт Росс» прописался в «Эдмонтоне». Три года подряд приз выигрывал Коннор Макдэвид, незамечающий конкурентов в бомбардирской погоне. На старте сезона-2023/24 канадский гений дал фору соперникам, когда попал в лазарет. Потребовалось время, чтобы восстановиться и набрать форму. Непривычно видеть Макдэвида на седьмом месте среди бомбардиров, хотя по среднему показателю Коннор уступает только Маккиннону и Кучерову.

Сейчас лидер «Ойлерз» здоров и продолжает доминировать. Игровые принципы «Эдмонтона» не изменились. Макдэвид и Драйзайтль получают огромное доверие, забирают большинство и ключевые смены. Коннор еще повоюет за очередной «Арт Росс». У форварда феноменальный запас мастерства. Человек, который умеет на площадке все, продолжает разрывать лигу, как и до травмы.

Русский чемпион может свергнуть канадского короля. Возьмет ли Кучеров «Арт Росс Трофи»

Фото USA Today Sports

От сезона к сезону Маккиннон подкрадывается к бомбардирскому олимпу, но в силу разных обстоятельств уступает трон. В планы звезды «Колорадо» вмешивались травмы, ковид и внутридивизионные разборки, да и конкуренты в последние годы стабильно хороши. Разберем сезон-2022/23. Канадец набрал 111 (42+69) очков за 71 матч, но занял только пятое место. Забравший «Арт Росс» Макдэвид насобирал за 82 игры космические 153 (64+89) балла. Уверен, Маккиннон полон мотивации опередить Коннора не только по сумме кэпхита, но и в бомбардирской гонке. Сейчас Нэйтан, безусловно, входит в круг претендентов на приз. И шансы, учитывая фору Макдэвида и роль самого нападающего в «Колорадо», достаточно высоки.

Нельзя забывать неочевидных героев, которые могут навязать борьбу привычным лицам. Ти Джей Миллер из «Ванкувера» придерживался графика «очко за игру» в прошлом сезоне, а сейчас заиграл еще ярче. Главный тренер «Кэнакс» Рик Токкет преобразил команду. «Ванкувер» неожиданно выбился в лидеры «Запада», а главное, играет в симпатичный хоккей и много забивает. Лучший показатель в лиге (135 голов) — больше, чем у вариативного нападения «Рейнджерс», сбалансированного «Вегаса» и нацеленного на созидание «Колорадо». Не верится, что «Кэнакс» сохранят задор до конца чемпионата. Команда обязана спокойно заходить в плей-офф, но просадки избежать не удастся. Рано или поздно скромнее заиграет и Миллер, равно как и партнеры по клубу — Элиас Петтерссон и Куинн Хьюз.

Есть вероятность, что по итогам регулярки гегемония Макдэвида закончится и лига узнает нового обладателя «Арт Росс Трофи». Коннор остается одним из главных претендентов на приз, но и конкуренты не сдают позиций. В регулярке еще не сыграли и половину матчей — еще не время для точных прогнозов. Очертания бомбардирской гонки понятны. А вот ее сюжет и развязка совершенно непредсказуемы. По крайней мере, хочется в это верить.

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