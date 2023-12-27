Шахтер стал 25-м в клубном рейтинге УЕФА по итогам 2023 года.

Динамо расположилось на 65-й строчке

Манчестер Сити получил самый высокий балл в клубном рейтинге УЕФА по итогам 2023-го года.

Об этом говорится на официальном сайте ассоциации.

В топ-3 также вошли Бавария (136) и Реал (123).

Среди украинских клубов самая высокая позиция у Шахтера — 25 место и 63 очка.

Динамо с 26,5 очка расположилось на 65-й строчке. Заря — 87-я (18,5 очка), Днепр-1 — 141-й (10,5), Ворскла — 247-я (4,5).

<img title= "Шахтер стал 25-м в клубном рейтинге УЕФА по итогам 2023"

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