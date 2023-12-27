Футбол
Суперкамбэк. Манчестер Юнайтед — Астон Вилла 3:2. Обзор матча и видео голов
Видеообзор красивой победы МЮ над Виллой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
МЮ добывает впечатляющую победу перед новыми владельцами. "Астон Вилла" благодаря двум стандартам побеждала после первого тайма, но после перерыва "Манчестер Юнайтед" включился на полную. Сначала дубль сделал Алехандро Гарначо, а победу МЮ принес Расмус Хойлунд. Это был первый гол датского форварда в АПЛ – 3:2.
Чемпионат Англии, 19-й тур. Манчестер, "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла" 3:2
Голы: Гарначо 59, Гарначо 71, Хойлунд 82 – Макгинн 21, Дендокер 26