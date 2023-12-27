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Суперкамбэк. Манчестер Юнайтед — Астон Вилла 3:2. Обзор матча и видео голов

Видеообзор красивой победы МЮ над Виллой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • МЮ добывает впечатляющую победу перед новыми владельцами. "Астон Вилла" благодаря двум стандартам побеждала после первого тайма, но после перерыва "Манчестер Юнайтед" включился на полную. Сначала дубль сделал Алехандро Гарначо, а победу МЮ принес Расмус Хойлунд. Это был первый гол датского форварда в АПЛ – 3:2.

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    • Чемпионат Англии, 19-й тур. Манчестер, "Олд Траффорд"

    "Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла" 3:2

    Голы: Гарначо 59, Гарначо 71, Хойлунд 82 – Макгинн 21, Дендокер 26

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