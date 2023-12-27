В Северной Америке предположили, сколько еще шайб забросит Овечкин в этом сезоне

Александр Овечкин. Фото AFP

Журналист Sportsnet Райан Диксон предположил, сколько шайб забросит капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в текущем сезоне НХЛ. Пункт о российском форварде вошел в материал с прогнозами событий в лиге на 2024 год.

«Восьмой номер «Вашингтона» забьет 23 гола до конца сезона, открыв сезон-2024/25 всего в 43 голах от рекордного показателя Уэйна Гретцки — 894», — говорится в статье.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин забил 6 голов и набрал 20 очков в 31 матче. На счету россиянина 828 голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Для того, чтобы обогнать Гретцки и выйти на первое место среди лучших снайперов в истории лиги, ему надо забросить еще 67 шайб.

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