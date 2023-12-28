Футбол
Агент талантливого хавбека подтвердил трансфер в Манчестер Сити
Переход 17-летнего аргентинца в АПЛ подтвержден
Getty Images/Global Images Ukraine
Агент полузащитника "Ривера" Энцо Монтепаоне подтвердил, что полузащитник Клаудио Эчеверри вскоре перейдет в "Манчестер Сити".
"Я могу подтвердить, что сейчас все готово к трансферу 17-летнего аргентинца в "Манчестер Сити". Мы очень счастливы".
Клаудио Эчеверри сыграл 6 матчей и отдал 1 ассис во всех турнирах этого сезона.
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