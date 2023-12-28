Следить

Футбол

Агент талантливого хавбека подтвердил трансфер в Манчестер Сити

Переход 17-летнего аргентинца в АПЛ подтвержден

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Агент полузащитника "Ривера" Энцо Монтепаоне подтвердил, что полузащитник Клаудио Эчеверри вскоре перейдет в "Манчестер Сити".

    "Я могу подтвердить, что сейчас все готово к трансферу 17-летнего аргентинца в "Манчестер Сити". Мы очень счастливы".

    Клаудио Эчеверри сыграл 6 матчей и отдал 1 ассис во всех турнирах этого сезона.

    Читайте такжеХавбек Манчестер Сити назвал имя голкипера, который больше всего его раздражает
    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол