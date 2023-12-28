Арсенал – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.12.2023

Лондонское дерби вашему вниманию

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Английская Премьер-лига, 19 тур

28 декабря, 22:15. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Майкл Оливер

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Содержание

Новости Арсенала

Новости Вест Хэма

Последние пять матчей Арсенала и Вест Хэма

Последние пять личных встреч Арсенала и Вест Хэма

Турнирная таблица чемпионата Англии

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Вест Хэм

Прогноз на матч Арсенал – Вест Хэм от UA-Football

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В этом туре АПЛ украинцы показывают достойную игру. Мудрик забил в ворота “Кристал Пэлас”, Забарный с "Борнмутом" всухом победили "Фулхэм", Миколенко и Ярмолюк (несмотря на поражения) очень хорошо выглядели в поединках против “Манчестер Сити” и “Вулверхэмптона” соответственно. Теперь пора Александру Зинченко продемонстрировать свои сильнейшие стороны. Однако "Вест Хэм" – не лучший вариант для этого.

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Новости Арсенала

"Канониры" в предыдущем матче АПЛ сыграли вничью против прямого конкурента за чемпионство – "Ливерпуля". Это можно считать хорошим результатом, учитывая место проведения поединка — "Энфилд". Однако стоит отметить, что много критики (в том числе и от английских "экспертов") полились на Зинченко из-за его вины в пропущенном голе от Салаха. Артета прекрасно знает сильные стороны Александра, и у него точно нет такой хорошей игры в обороне, как, например, у нынешнего Миколенко. Однако есть другие умения, которые нивелируют этот минус. Учитывая это, нужно усилить командную оборону левого фланга, а не сбрасывать всю работу на Зинченко.

Артета создал неплохую атакующую команду, умеющую окружать чужую штрафную площадку. В то же время с обороной собственного еще много нужно работать. Даже тот же летний трансфер Тимбер, находящийся сейчас в лазарете, — это крайний защитник атакующего плана. То есть испанский наставник пытается навязывать сугубо атакующую игру. И вот с такими командами, как “Ливерпуль” и “Сити” возникают трудности. Но даже с “Вест Хэмом” могут быть эти проблемы, ведь быстрые Боуэн или Кудус прекрасно разрывают соперников на контратаках. МЮ в предыдущем туре в этом убедился.

Кадры хозяев

Кроме вышеупомянутого Тимбера в лазарете находятся Виейра, Партей и Томиасу. Также не сыграет сегодня Хаверц – он перебрал желтых карточек. Кай как раз раззабивался: четыре гола в восьми матчах. Также и место в основе вернул, так что это важная потеря для Артеты.

Новости Вест Хэма

Против "Манчестер Юнайтед" у "молотобойцев" несколько дней назад проблем практически не было. Свое преимущество на поле подопечные Мойеса превратили в два гола после перерыва. Но это был домашний поединок. На собственном стадионе "Вест Хэм" в последних трех матчах завоевал девять очков (в АПЛ и ЛЕ) с общим счетом 7:0. С гостевыми поединками – труднее.

К примеру, в последнем поединке на выезде в рамках чемпионата "молотобойцы" проиграли 0:5 от "Фулхэма". Также недавно "Ливерпуль" на "Энфилде" разбил "Вест Хэм" 5:1. В декабре удалось в гостях лишь однажды получить положительный результат. Хотя и "Тоттенхэм" имел преимущество на поле, однако контратаки сделали свое. Мойес забрал три очка. В общем, сейчас "Вест Хэм" идет достаточно высоко в турнирной таблице. Команда занимает седьмое место, уступая шестому МЮ всего одним зачетным пунктом с матчем в запасе. Как раз сегодня может и обогнать.

Кадры гостей

В последнее время "молотобойцы" играют только без нападающего Антонио. Однако Боуэн на острие атаки нивелирует отсутствие легенды "Вест Хэма". В последних трех матчах Джеррод забил трижды. Это больше, чем Антонио за 12 поединков АПЛ в этом сезоне (2).

Последние пять матчей Арсенала и Вест Хэма

Последние пять встреч хозяев

23.12. Ливерпуль – Арсенал 1:1 (АПЛ)

17.12. Арсенал – Брайтон 2:0 (АПЛ)

12.12. ПСВ – Арсенал 1:1 (ЛЧ)

09.12. Астон Вилла – Арсенал 1:0 (АПЛ)

05.12. Лутон – Арсенал 3:4 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

23.12. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)

20.12. Ливерпуль – Вест Хэм 5:1 (Кубок лиги)

17.12. Вест Хэм – Вулверхэмптон 3:0 (АПЛ)

14.12. Вест Хэм – Фрайбург 2:0 (ЛЕ)

10.12. Фулхэм – Вест Хэм 5:0 (АПЛ)

Последние пять личных встреч Арсенала и Вест Хэма

01.11.23. Вест Хэм – Арсенал 3:1 (Кубок лиги)

16.04.23. Вест Хэм – Арсенал 2:2 (АПЛ)

26.12.22. Арсенал – Вест Хэм 3:1 (АПЛ)

01.05.22. Вест Хэм – Арсенал 1:2 (АПЛ)

15.12.21. Арсенал – Вест Хэм 2:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ

1

Ливерпуль 19 12 6 1 39 — 16 42 2

Арсенал 18 12 4 2 36 — 16 40 3

Астон Вилла 19 12 3 4 40 — 25 39 4

Манчестер Сити 18 11 4 3 43 — 21 37 5

Тоттенхэм 18 11 3 4 37 — 24 36 6

Манчестер Юнайтед 19 10 1 8 21 — 25 31 7

Вест Хэм Юнайтед 18 9 3 6 31 — 30 30 8

Ньюкасл 19 9 2 8 37 — 25 29 9

Брайтон 18 7 6 5 34 — 31 27 10

Челси 19 7 4 8 31 — 29 25 11

Вулверхэмптон 19 7 4 8 27 — 31 25 12

Борнмут 18 7 4 7 27 — 32 25 13

Фулхэм 19 6 3 10 26 — 34 21 14

Брентфорд 18 5 4 9 25 — 28 19 15

Кристал Пэлас 19 4 6 9 19 — 28 18 16

Ноттингем Форест 19 4 5 10 22 — 34 17 17

Эвертон 19 8 2 9 24 — 25 16 18

Лутон Таун 18 4 3 11 21 — 34 15 19

Бернли 19 3 2 14 18 — 38 11 20

Шеффилд Юнайтед 19 2 3 14 15 — 47 9

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Вест Хэм

1.37 5.40 9.00 Узнать больше

Прогноз на матч Арсенал – Вест Хэм от UA-Football

"Канониры" победили во всех семи последних матчах на "Эмирейтс". Среди них был взят верх и над “Сити”. Против "Вест Хэма" – тоже положительная статистика дома: последний раз "молотобойцы" не проигрывали здесь еще в 2015 году. Однако все-таки подопечные Мойеса пока выглядят неплохо как команда. Это может вызвать проблемы в обороне "канониров". Прогноз: Победа "Арсенала" 2:1.

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