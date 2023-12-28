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Арсенал – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.12.2023
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Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 19 тур
28 декабря, 22:15. "Эмирейтс" (Лондон)
Главный арбитр: Майкл Оливер
Прямая трансляция: Setanta Sports +
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Содержание
В этом туре АПЛ украинцы показывают достойную игру. Мудрик забил в ворота “Кристал Пэлас”, Забарный с "Борнмутом" всухом победили "Фулхэм", Миколенко и Ярмолюк (несмотря на поражения) очень хорошо выглядели в поединках против “Манчестер Сити” и “Вулверхэмптона” соответственно. Теперь пора Александру Зинченко продемонстрировать свои сильнейшие стороны. Однако "Вест Хэм" – не лучший вариант для этого.
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Новости Арсенала
"Канониры" в предыдущем матче АПЛ сыграли вничью против прямого конкурента за чемпионство – "Ливерпуля". Это можно считать хорошим результатом, учитывая место проведения поединка — "Энфилд". Однако стоит отметить, что много критики (в том числе и от английских "экспертов") полились на Зинченко из-за его вины в пропущенном голе от Салаха. Артета прекрасно знает сильные стороны Александра, и у него точно нет такой хорошей игры в обороне, как, например, у нынешнего Миколенко. Однако есть другие умения, которые нивелируют этот минус. Учитывая это, нужно усилить командную оборону левого фланга, а не сбрасывать всю работу на Зинченко.
Артета создал неплохую атакующую команду, умеющую окружать чужую штрафную площадку. В то же время с обороной собственного еще много нужно работать. Даже тот же летний трансфер Тимбер, находящийся сейчас в лазарете, — это крайний защитник атакующего плана. То есть испанский наставник пытается навязывать сугубо атакующую игру. И вот с такими командами, как “Ливерпуль” и “Сити” возникают трудности. Но даже с “Вест Хэмом” могут быть эти проблемы, ведь быстрые Боуэн или Кудус прекрасно разрывают соперников на контратаках. МЮ в предыдущем туре в этом убедился.
Кадры хозяев
Кроме вышеупомянутого Тимбера в лазарете находятся Виейра, Партей и Томиасу. Также не сыграет сегодня Хаверц – он перебрал желтых карточек. Кай как раз раззабивался: четыре гола в восьми матчах. Также и место в основе вернул, так что это важная потеря для Артеты.
Новости Вест Хэма
Против "Манчестер Юнайтед" у "молотобойцев" несколько дней назад проблем практически не было. Свое преимущество на поле подопечные Мойеса превратили в два гола после перерыва. Но это был домашний поединок. На собственном стадионе "Вест Хэм" в последних трех матчах завоевал девять очков (в АПЛ и ЛЕ) с общим счетом 7:0. С гостевыми поединками – труднее.
К примеру, в последнем поединке на выезде в рамках чемпионата "молотобойцы" проиграли 0:5 от "Фулхэма". Также недавно "Ливерпуль" на "Энфилде" разбил "Вест Хэм" 5:1. В декабре удалось в гостях лишь однажды получить положительный результат. Хотя и "Тоттенхэм" имел преимущество на поле, однако контратаки сделали свое. Мойес забрал три очка. В общем, сейчас "Вест Хэм" идет достаточно высоко в турнирной таблице. Команда занимает седьмое место, уступая шестому МЮ всего одним зачетным пунктом с матчем в запасе. Как раз сегодня может и обогнать.
Кадры гостей
В последнее время "молотобойцы" играют только без нападающего Антонио. Однако Боуэн на острие атаки нивелирует отсутствие легенды "Вест Хэма". В последних трех матчах Джеррод забил трижды. Это больше, чем Антонио за 12 поединков АПЛ в этом сезоне (2).
Последние пять матчей Арсенала и Вест Хэма
Последние пять встреч хозяев
Последние пять встреч гостей
Последние пять личных встреч Арсенала и Вест Хэма
01.11.23. Вест Хэм – Арсенал 3:1 (Кубок лиги)
16.04.23. Вест Хэм – Арсенал 2:2 (АПЛ)
26.12.22. Арсенал – Вест Хэм 3:1 (АПЛ)
01.05.22. Вест Хэм – Арсенал 1:2 (АПЛ)
15.12.21. Арсенал – Вест Хэм 2:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии# КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ
1
Ливерпуль 19 12 6 1 39 — 16 42 2
Арсенал 18 12 4 2 36 — 16 40 3
Астон Вилла 19 12 3 4 40 — 25 39 4
Манчестер Сити 18 11 4 3 43 — 21 37 5
Тоттенхэм 18 11 3 4 37 — 24 36 6
Манчестер Юнайтед 19 10 1 8 21 — 25 31 7
Вест Хэм Юнайтед 18 9 3 6 31 — 30 30 8
Ньюкасл 19 9 2 8 37 — 25 29 9
Брайтон 18 7 6 5 34 — 31 27 10
Челси 19 7 4 8 31 — 29 25 11
Вулверхэмптон 19 7 4 8 27 — 31 25 12
Борнмут 18 7 4 7 27 — 32 25 13
Фулхэм 19 6 3 10 26 — 34 21 14
Брентфорд 18 5 4 9 25 — 28 19 15
Кристал Пэлас 19 4 6 9 19 — 28 18 16
Ноттингем Форест 19 4 5 10 22 — 34 17 17
Эвертон 19 8 2 9 24 — 25 16 18
Лутон Таун 18 4 3 11 21 — 34 15 19
Бернли 19 3 2 14 18 — 38 11 20
Шеффилд Юнайтед 19 2 3 14 15 — 47 9
Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Вест Хэм
1.37 5.40 9.00 Узнать больше
Прогноз на матч Арсенал – Вест Хэм от UA-Football
"Канониры" победили во всех семи последних матчах на "Эмирейтс". Среди них был взят верх и над “Сити”. Против "Вест Хэма" – тоже положительная статистика дома: последний раз "молотобойцы" не проигрывали здесь еще в 2015 году. Однако все-таки подопечные Мойеса пока выглядят неплохо как команда. Это может вызвать проблемы в обороне "канониров". Прогноз: Победа "Арсенала" 2:1.