Следить

Футбол

Арсенал – Вест Хэм. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура АПЛ

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Getty Images / Global Images Ukraine

    • UA-Футбол организует комментарий поединка 19-го тура чемпионата Англии между двумя лондонскими командами – "Арсеналом" и "Вест Хэмом".

    Читайте такжеВ том, что Зинченко не удержал Салаха, виноват… Артета. Обзор матча Ливерпуль – Арсенал

    "Канониры" ведут ожесточенную борьбу с "Ливерпулем" за лидерство в турнирной таблице. Позади половина чемпионата, коллектив Артеты хочет извлечь урок из прошлогодней кампании и не терять тонус. Выйдет ли на поле Александр Зинченко? Порадует ли "Арсенал" своих болельщиков на "Эмирейтс"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

    АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 28 декабря – в 22:10 по киевскому времени.

    Комментатор: Александр Костюк

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол