Атлетико планирует усиление состава

<img title="Атлетико хочет подписать Добвика" src="/wp-content/uploads/2023/12/1edb80f6f9a676344491c193cc5d7089.jpg" alt="Атлетико

Атлетико планирует усиление состава и заинтересовался четырьмя игроками Жироны.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

«Матрацники» заинтересованы в приобретении украинского форварда Артема Довбика, но вероятен трансфер возможен только после завершения текущего сезона, поскольку Жирона вряд ли отпустит своего голеадора зимой. Также в списке Диего Симеоне также есть полузащитники Алейш Гарсия, Давид Лопес и защитник Арнау Мартинес. Ранее Атлетико отказался продавать де Пауля в Ювентусе.

champion.com.ua