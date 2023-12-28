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Гол Мудрика помог Челси переиграть Кристал Пелес, Брентфорд с Ярмолюком проиграл Вулвергемптону: результаты матчей АПЛ

Фото: Getty Images

Сегодня, 27 декабря, состоялось 2 матча в рамках 19-го тура АПЛ.

Чемпионат Англии — АПЛ
19 тур, 27 декабря

<p Брентфорд — Вулвергемптон 1:4 (1:3)

Голлы:0:1 — 13 Лэмина, 0:2 — 14 Хи Чхан, 1: 2 — 16 Висса, 1:3 — 28 Хи Чхан, 1:4 — 79 Белльгард

Украинец Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и был заменен по перерыву.

Челси — Кристал Пелес 2:1 (1:1)

Голлы:1:0 — 13 Мудрик, 1:1 — 45+1 Олисе, 2:1 — 88 Мадуэке (пен)

Михаил Мудрик начал матч в основе и отметился забитым голом. Украинец был заменен на 71-й минуте встречи.

Сегодня состоится еще один матч в АПЛ:

22:15 Эвертон — Манчестер Сити

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