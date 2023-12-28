Футбол
Капризов стал пятым игроком «Миннесоты» с 20 или более голевыми передачами в первых четырех сезонах за клуб
Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (6:3) сделал 20-ю результативную передачу в сезоне-2023/24.
Российский форвард стал пятым игроком в истории «Уайлд», сделавшим не менее 20 голевых пасов в первых четырех и более сезонах в составе клуба.
Топ-5 хоккеистов «Миннесоты», отдавших не менее 20 голевых передач в первых четырех и более сезонах за клуб:
Райан Сутер — 8 сезонов
Матс Цуккарелло — 5
Зак Паризе — 5
Эрик Стаал — 4
Кирилл Капризов — 4
Также россиянин в матче с «Детройтом» отметился 13-й заброшенной шайбой.
26-летний Капризов провел 33 игры в регулярном чемпионате НХЛ-2023/24 и набрал 33 (13+20) очка.