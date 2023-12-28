Футбол
Кучеров забросил 300-ю шайбу в НХЛ
Никита Кучеров. Фото USA Today Sports
Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:3) забросил свою 300-ю шайбу в лиге.
Кучеров стал 11-м российским хоккеистом в истории НХЛ, достигшим отметку в 300 голов.
Лучшие российские снайперы в истории НХЛ:
1. Александр Овечкин — 828 шайб
2. Евгений Малкин — 484
3. Сергей Федоров — 483
4. Александр Могильный — 473
5. Илья Ковальчук — 443
6. Павел Буре — 437
7. Алексей Ковалев — 430
8. Вячеслав Козлов — 356
9. Алексей Яшин — 337
10. Павел Дацюк — 314
11. Никита Кучеров — 300
30-летний Кучеров лидирует в списке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2023/24, форвард набрал 58 (24+34) очков в 35 матчах.