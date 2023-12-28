Бешикташ ищет нового главного тренера

<img title="Луческу отказался возглавить Бешикташ" src="/wp-content/uploads/2023/12/f85c0e82ac49edc9feeca600122ba736.jpg" alt="Луческу отказался

Экстренер Шахтера и Динамо Мирча Луческу отказался от предложения турецкого Бешикташа возглавить команду.

Об этом сообщает Turkiye Gazetesi.

Свое решение опытный румынский наставник мотивировал нежеланием принимать команду. в течение сезона. Впрочем, руководство «стамбульских орлов» сделает еще одну попытку убедить специалиста, поскольку считает Луческу, хорошо знающего Бешикташ и турецкий футбол, идеальным кандидатом для должности главного тренера.

Мирча Луческу уже работал в Бешикташе в 2002- 2004 годах, приведя «орлов» к званию чемпиона Турции в 2003-м. Ранее сообщалось, что бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер может возглавить Бешикташ.

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