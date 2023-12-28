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Малкин опередил Федорова и вышел на второе место по голам в истории НХЛ среди россиян

Евгений Малкин. Фото USA Today Sports

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (7:0).

Теперь на счету 37-летнего россиянина 484 гола в 1096 матчах в лиге за всю карьеру. Форвард «Питтсбурга» опередил по этому показателю Сергея Федорова (483 шайбы в 1248 матчах).

Теперь Малкин занимает второе место по числу голов среди россиян в истории НХЛ.

Рекорд по заброшенным шайбам среди российских хоккеистов в лиге принадлежит Александру Овечкину (828).

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