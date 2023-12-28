Футбол
НХЛ: расписание и где смотреть трансляции матчей 28 декабря (онлайн)
14 матчей регулярного чемпионата НХЛ состоятся в ночь на 28 декабря
Игроки &quot;Вашингтона&quot;. Фото Reuters
В ночь с 27 на 28 декабря пройдет 14 матчей регулярного чемпионата НХЛ. «СЭ» публикует информацию о времени и трансляциях начала игр по московскому времени.
В России матчи НХЛ официально не транслируются. Бесплатно в прямом эфире игры можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.
Следить за ключевыми событиями игр НХЛ можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ».
03.00 (мск). «Нью-Джерси» — «Коламбус»
03.00. «Рейнджерс» — «Вашингтон»
03.00. «Тампа-Бэй» — «Флорида»
03.00. «Торонто» — «Оттава»
03.30. «Айлендерс» — «Питтсбург»
03.30. «Баффало» — «Бостон»
04.00. «Миннесота» — «Детройт»
04.00. «Нэшвилл» — «Каролина»
04.00. «Сент-Луис» — «Даллас»
05.00. «Аризона» — «Колорадо»
05.00. «Чикаго» — «Виннипег»
05.30. «Калгари» — «Сиэтл»
06.00. «Анахайм» — «Вегас»
06.00. «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»
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