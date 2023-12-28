Футбол
Почеттино — о 2:1 с Пэлас: Мы создали много моментов. Я очень доволен нашим выступлением
Наставник доволен игрой команды
Фото: chelseafc.com
Маурисио Почеттино доволен игрой "Челси" против "Кристал Пэлас" (2:1).
"Мы создали много моментов. Я очень доволен нашим выступлением.
Нужно подстраиваться под команду, и Кристофер Нкунку сделал важный шаг.
АПЛ — по-настоящему сложный турнир, и нам нужна стабильность. В первой половине сезона были взлеты и падения, было тяжело. Но мы настроены позитивно и должны показать, что способны побороться.
Я сказал исполнять одиннадцатиметровый Галлахеру: "Но если не уверен, то отдай мяч Нони". Я очень рад, счастлив. Мадуэке вышел со скамейки и продемонстрировал свои голод и уверенность", — отметил главный тренер "Челси".
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