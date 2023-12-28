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Футбол

Севилья и Тоттенхэм хотят подписать молодого бельгийского игрока

Бельгийский футболист отказывается продлевать соглашение с Аяксом

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    • "Севилья" и "Тоттенхэм" намерены подписать бельгийского полузащитника Станиса Идумбо Музамбо. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

    18-летний футболист ныне выступает за "Аякс", но он не хочет продлевать с ними контракт. Бельгиец подпишет соглашений с любым клубом или уйдет как свободный агент в июне.

    Идумбо Музамбо сыграл 11 матчей и отметился 3 голами во всех турнирах этого сезона.

    www.ua-football.com

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