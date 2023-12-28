Футбол
Шевченко – единственный кандидат на пост президента УАФ
Во всех протоколах на пост президента УАФ выдвинута кандидатура Андрея Николаевича Шевченко.
Андрей Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента Украинской ассоциации футбола.
Об этом сообщила пресс-служба УАФ.
Кандидатуру Шевченко на должность главы УАФ утвердили за итоги заседания регистрационной комиссии организации.
Выборы состоятся в четверг, 25 января 2024 года, на внеочередном Конгрессе Украинской ассоциации футбола.