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Футбол

Суперлига обвинила УЕФА в давлении на Европейский суд

Суперлига отреагировала на обращение УЕФА в Европейский суд

    • Европейская Суперлига отреагировала на обращение УЕФА в Европейский суд с просьбой изменить пресс-релиз по делу Суперлиги.

    "УЕФА не прислушивается к правосудию. Он не понимает, что его монополия закончилась и что его привилегиям нет места в Европе. Справедливость сказала это очень ясно и не вызывает никаких сомнений — УЕФА больше не может угрожать или накладывать санкции на клубы, которые хотят продвигать альтернативные соревнования. И сейчас УЕФА продолжает оказывать давление на клубы и, что удивительно, на сам Европейский суд", — приводит заявление Суперлиги Sport.es.

    Напомним, 21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги 2021 года.

    www.ua-football.com

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