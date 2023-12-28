Футбол
Зинченко – в стартовом составе Арсенала на матч с Вест Гэмом
Арсенал примет Вест Гэм в матче 19-го тура Английской Премьер-Лиги.
Украинец Александр Зинченко выйдет в стартовом составе «канониров» .
Арсенал примет Вест Гэм в матче 19-го тура Английской Премьер-Лиги.
Украинец Александр Зинченко выйдет в стартовом составе «канониров» .
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