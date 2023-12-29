Видеотрансляция матча НХЛ «Айлендерс» — «Вашингтон» 30 декабря во Вконтакте начнется в 03.30

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

«Айлендерс» на своем поле сыграет против «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 29 на 30 декабря. Встреча пройдет на «Ю-би-эс Арене» в Элмонте, штат Нью-Йорк, в непосредственной близости от ипподрома в Бельмонт Парке. Начало — в 03.30 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Айлендерс» — «Вашингтон» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

В активе у «Айлендерс» 41 балл, с которыми команда занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Кэпиталз» идет на пятой позиции в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 39 очков.

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