АПЛ на экваторе, Шевченко все ближе к президентству в УАФ и новый контракт для Иско. Главные новости за 28 декабря

Самые интересные новости за 28 декабря, которые вы могли пропустить

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jacob King/PA Images

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"Брайтон" неожиданно разгромил "Тоттенхэм" / Александр Зинченко вместе с "Арсеналом" проиграл "Вест Хэму"

В четверг состоялись последние матчи 19-го тура Английской Премьер-лиги. В одном из матчей встретились "Брайтон" и "Тоттенхэм". У обеих команд хватало травмированных футболистов, но команда Роберто Де Дзерби оказалась куда более подготовленной к этому матчу. "Шпоры" отыграли 2 гола лишь под конец встречи, но избежать поражения им не удалось. Победа хозяев 4:2.

А что касается "Арсенала", то они не воспользовались своим шансом вернуться на первое место в турнирной таблице АПЛ, поскольку в домашних стенах проиграли "Вест Хэму". Моментов у команды Зинченко хватало, но не было реализации. Зато у "молотобойцев" с реализацией все было в порядке. Поэтому команда Мойеса выиграла со счетом 2:0.

Андрей Шевченко — единственный кандидат на должность президента УАФ

Еще 28 декабря состоялось заседание рабочей группы по проверке соответствия кандидатов на должность президента УАФ, выдвинутых для избрания на внеочередном XXVI Конгрессе УАФ. Рабочая группа пришла к выводу, что кандидатура Шевченко соответствует требованиям и критериям, установленным Уставом УАФ для кандидатов на избрание президентом УАФ. Таким образом, Андрей Шевченко стал единственным кандидатом для избрания на должность президента УАФ на внеочередном XXVI Конгрессе Украинской ассоциации футбола.

"Динамо" может досрочно вернуть себе Игоря Горбача

Нападающий "Зари" Игорь Горбач может вернуться в киевское "Динамо". Об этом сообщает Zaryalg.com со ссылкой на источники, приближенные к двум клубам. Горбач в августе 2023 года был отправлен в аренду в луганский клуб. В составе луганчан он должен был провести один год. Арендное соглашение заканчивается в конце сезона 2023/24.

Максим Коваль может вернуться в УПЛ

Экс-голкипер "Динамо" и сборной Украины 31-летний Максим Коваль может вернуться в УПЛ. Контракт вратаря с молдавским "Шерифом" завершается 31 декабря 2023 года. Будущее Максима пока не определено. По информации Sport.ua, кипер не против вернуться в УПЛ, но при условии хорошего предложения и сохранения зарплаты. В Тирасполе Коваль получает 200 тысяч долларов в год. Агенты игрока контактировали с одним из клубов УПЛ, но пока что до конкретики не дошло.

Мудрик должен восстановиться к матчу с "Лутоном"

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик может восстановиться к ближайшей игре команды. Напомним, украинец не смог доиграть поединок 19-го тура АПЛ с "Кристал Пэлас" (2:1) из-за повреждения. Михаил вышел в стартовом составе лондонцев и отметился голом, но был вынужден покинуть поле после подката сзади от Натаниэля Клайна. По информации Football. London, Мудрик будет готов вернуться на поле уже в матче 20-го тура чемпионата Англии против "Лутона".

Иско продлил контракт с "Бетисом"

Испанский "Бетис" продлил контракт со своим полузащитником Иско. Об этом сообщает официальный вебсайт клуба. Обе стороны договорились о сделке на прошлой неделе, но сегодня, 28 декабря, 31-летний игрок официально продлил соглашение с испанским клубом до июня 2027 года. Иско присоединился к "Бетису" в июле 2023 года и за такой короткий промежуток времени стал одним из основных игроков в команде.

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