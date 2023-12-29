Арсенал с Зинченко проиграл Вест Гему, Тоттенгэм уступил Брайтону: результаты матчей АПЛ

Результаты матчей 19-го тура АПЛ

Сегодня, 28-го декабря, состоялось 2 матча в рамках 19-го тура АПЛ.

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Чемпионат Англии — АПЛ

19 тур, 28 декабря

Брайтон — Тоттенхэм 4:2 (2:0)

Голлы: 1:0 — 11 Хиншелвуд, 2:0 — 23 Педро (пен), 3:0 — 63 Эступиньян, 4:0 — 76 Педро (пен), 4:1 — 81 Уэллис, 4:2 — 85 Дэвис Арсенал — Вест Гэм 0: 2 (0:1)

Голы: 0:1 — 13 Соучек, 0:2 — 55 Мавропанос

Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе и был заменен на 64- и минуте.

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