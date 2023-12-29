Следить

Футбол

Арсенал — Вест Хэм 0:2. Обзор матча и видео голов

Видеообзор третьего поражения Арсенала в чемпионате

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Арсенал" выполнил 30 ударов против шести у Вест Хэма, однако не воспользовалась своими шансами. А команда Дэвидо Мойеса, наоборот, сыграла очень эффективно. Александр Зинченко провел на поле 64 минуты и был участником двух эпизодов, когда "Вест Хэм" забивал. Это было третье поражение "Арсенала" в чемпионате. Лидером первенства после 19 туров стал "Ливерпуль".

  • Всі новини футболу. Підписуйтесь на телеграм UA-Футбол

    • Чемпионат Англии, 19-й тур

    "Арсенал" – "Вест Хэм" 0:2

    Голы: Соучек 13, Мавропанос 55

    На 90+6 минуте Бенрахма не реализовал пенальти (вратарь)

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол