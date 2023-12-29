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Футбол

Барселона сможет зарегистрировать Роке только на полгода из-за ФФП

Проблемы с регистрацией Витора Роке

Barcelona

    • "Барселону" ожидают проблемы с регистрацией Витора Роке.

    Согласно подсчетам COPE, каталонцы смогут включить новичка в заявку только на полгода из-за ограничений, связанных с действием финансового фэйр-плей.

    Для полноценной регистрации бразильца в этом сезоне "блаугране" необходимо высвободить 19,7 млн евро, и, как утверждается, она сможет сделать это только в том случае, если получит 40 млн евро, которые еще летом ей должен был перечислить немецкий фонд Libero.

    В противном случае придется ограничиться временной регистрацией Роке (на 6 месяцев), которая возможна благодаря травме хавбека Гави.

    18-летний форвард был куплен "Барсой" у "Атлетико Паранаэнсе" за 30+31 млн евро.

    Читайте также Роке о переходе в Барсу: Сбылась мечта, я очень счастлив. Постараюсь учиться и забивать голы
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