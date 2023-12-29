Беллингем – лучший молодой футболист 2023 года по версии IFFHS

В тройку вошли Джамал Мусиала из Баварии и Гави из Барселоны

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Полузащитник Реала Джуд Беллингем стал лучшим молодым игроком 2023-го года.

О это сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики.

Англичанин набрал 276 баллов. В тройку вошли Джамал Мусиала (120) из Баварии и Гави (82) из ​​Барселоны.

Топ-10 лучших молодых футболистов 2023 года по версии IFFHS:

) – 276 баллов 2. Джамал Мусиала (Бавария) – 120 3. Гави (Барселона) – 82 4. Ламин Ямаль (Барселона) – 21 5. Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ) – 11 6. Флориан Вирц (Баер) 7-8. Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед) – 8 7-8. Расмус Гойлунд (Аталанта и Манчестер Юнайтед) – 8 9. Педри (Барселона) – 6 10. Эндрик (Палмейрас) – 5

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