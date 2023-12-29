Бенфика — Фамаликан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

Бенфика — Фамаликан: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня "Бенфика" сыграет в матче 15-го тура чемпионата Португалии. Команда Анатолия Трубина будет принимать на своем поле "Фамаликану". В турнирной таблице "орлы" опережают соперника на 15 пунктов.

Матч "Бенфика" — "Фамаликан" начнется в 20:45 по киевскому времени. Видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGО.

Чемпионат Португалии, 15-й тур

"Бенфика" — "Фамаликан" 20:45

Видеотрансляция — MEGOGO, Футбол 3

Текстовая трансляция — UA-Футбол

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