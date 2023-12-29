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Бенфика — Фамаликан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

Бенфика — Фамаликан: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Сегодня "Бенфика" сыграет в матче 15-го тура чемпионата Португалии. Команда Анатолия Трубина будет принимать на своем поле "Фамаликану". В турнирной таблице "орлы" опережают соперника на 15 пунктов.

    Матч "Бенфика" — "Фамаликан" начнется в 20:45 по киевскому времени. Видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGО.

    Чемпионат Португалии, 15-й тур
    "Бенфика" — "Фамаликан" 20:45
    Видеотрансляция — MEGOGO, Футбол 3
    Текстовая трансляция — UA-Футбол

    Трансляция матча

    Бенфика - Фамаликан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

    Бенфика - Фамаликан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

    Бенфика - Фамаликан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

    В эфире

    Бенфика - Фамаликан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

    Трансляция матча Бенфика — Фамаликан Смотреть трансляцию

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