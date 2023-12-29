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Бенфика — Фамаликан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры
Бенфика — Фамаликан: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня "Бенфика" сыграет в матче 15-го тура чемпионата Португалии. Команда Анатолия Трубина будет принимать на своем поле "Фамаликану". В турнирной таблице "орлы" опережают соперника на 15 пунктов.
Матч "Бенфика" — "Фамаликан" начнется в 20:45 по киевскому времени. Видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGО.
Чемпионат Португалии, 15-й тур
"Бенфика" — "Фамаликан" 20:45
Видеотрансляция — MEGOGO, Футбол 3
Текстовая трансляция — UA-Футбол
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