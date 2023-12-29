Футбол
Дженоа с Малиновским сыграла вничью с Инетром, Наполи расписал мировую с Монцею: результаты матчей Серии А
Результаты матчей 18-го тура Серии А
Сегодня, 29-го декабря, состоялось 4 матча в пределах 18-го тура итальянской Серии А.
Чемпионат Италии — Серия А
18 тур, 29 декабря
Фиорентина — Торино 1:0 (0:0)
Гл: 1 :0 — 83 Раньери
Наполи — Монца 0:0
Дженоа — Интер 1: 1 (1:1)
Голы: 0:1 — 42 Арнаутович, 1:1 — 45+7 Дрегушин
Украинец Руслан Малиновский вышел на 61-й минуте матча. Результативными действиями не отметился Лацио — Фрозиноне 3:1 (0:0)
Голы: 0:1 — 57 Суле ( пен), 1:1 – 70 Кастельянос, 2:1 – 72 Исаксен, 3:1 – 84 Патрик