Экс-динамовец Беланда покинул Турцию ради выступлений в чемпионате Катара

После Динамо Юнес успешно попылил в Турции

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Известный в Украине по игре за "Динамо" 33-летний марокканский хавбек Юнес Беланда официально покинул клуб турецкой Суперлиги "Адана Демирспор", за который он выступал с лета 2021 года.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

По данным ряда турецких СМИ, хавбек должен подписать контракт с катарским клубом "Аль-Шамаль", который идет на 10-м месте в местном чемпионате.

За "Адана Демирспор" Беланда за 2,5 года Беланда провел 74 матча (19 голов, 12 ассистов) в рамках всех турниров.

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