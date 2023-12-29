Ливерпуль выиграл первый круг, Челси на десятом месте. Турнирная таблица АПЛ

Между первой и последней командой – 33 очка

Getty Images / Global Images Ukraine

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Дэвид Мойес впервые в своей карьере обыграл “Арсенал” на его поле. Тренер “Вест Хэма” не только добыл для себя исторический результат, но и не позволил команде Александра Зинченко вернуться на первое место. Первый круг заканчивает лидером “Ливерпуль”, в первой четверке также “Астон Вилла” и “Манчестер Сити”.

“Челси” Михаила Мудрика на своем любимом десятом месте, во второй половине таблицы также “Борнмут”, “Брентфорд” и “Эвертон”.

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Команда

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1 "Ливерпуль" 19 12 6 1 39-16 +23 42 2 "Арсенал" 19 12 4 3 36-18 +18 40 3 "Астон Вилла" 19 12 3 4 40-25 +15 39 4 "Манчестер Сити" 18 11 4 3 43-21 +22 37 5 "Тоттенхэм" 19 11 3 5 39-28 +11 36 6 "Вест Хэм Юнайтед" 19 10 3 6 33-30 +3 33 7 "Манчестер Юнайтед" 19 10 1 8 21-25 -4 31 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 19 8 6 5 38-33 +5 30 9 "Ньюкасл" 19 9 2 8 37-25 +12 29 10 "Челси" 19 7 4 8 31-29 +2 25 11 "Вулверхэмптон" 19 7 4 8 27-31 -4 25 12 "Борнмут" 18 7 4 7 27-32 -5 25 13 "Фулхэм" 19 6 3 10 26-34 -8 21 14 "Брентфорд" 18 5 4 9 25-28 -3 19 15 "Кристал Пэлас" 19 4 6 9 19-28 -9 18 16 "Ноттингем Форест" 19 4 5 10 22-34 -12 17 17 "Эвертон" 19 8 2 9 24-25 -1 16 18 "Лутон Таун" 18 4 3 11 21-34 -13 15 19 "Бернли" 19 3 2 14 18-38 -20 11 20 "Шеффилд Юнайтед" 19 2 3 14 15-47 -32 9

С команды Эвертон снято 10 очков.

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