Малкин назвал Сергея Федорова лучшим российским хоккеистом всех времен

Евгений Малкин. Фото USA Today Sports

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал, кого считает лучшим российским хоккеистом в истории.

28 декабря 37-летний Малкин оформил дубль в ворота «Айлендерс» (7:0) и вышел на второе место по числу голов среди россиян в истории НХЛ, обогнав Сергея Федорова.

По словам Малкина, он видел игру Федорова и считает его лучшим российским хоккеистом в истории.

«Прежде всего, я хочу сказать: я считаю, что Федоров — лучший российский игрок всех времен. Он мой кумир», — приводит слова Малкина журналист Мишель Кречиоло.

Федоров выступал в НХЛ с 1990 по 2009 годы. Он играл за «Детройт», «Анахайм», «Коламбус» и «Вашингтон». Россиянин трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

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