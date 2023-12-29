Футбол
НХЛ: «Флорида» — «Рейнджерс», «Айледерс» — «Вашингтон». Расписание матчей 30 декабря
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
30 декабря, суббота
3.00 (мск). «Детройт» — «Нэшвилл»
3.00. «Коламбус» — «Торонто»
3.00. «Оттава» — «Нью-Джерси»
3.00. «Флорида» — «Рейнджерс»
3.30. «Айлендерс» — «Вашингтон»
4.00. «Даллас» — «Чикаго»
4.00. «Сент-Луис» — «Колорадо»
6.00. «Анахайм» — «Аризона»
6.00. «Сиэтл» — «Филадельфия»
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