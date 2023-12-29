Один шедевр и еще пять мячей. Брайтон — Тоттенхэм 4:2. Обзор матча и видео голов

Видеообзор впечатляющей победы Брайтона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

“Брайтон” и “Тоттенхэм” – команды, которые любят красиво играть сами, и дают это делать сопернику. Но в матче 19 тура АПЛ явной борьбы между командами не было. Проблемы “шпор” с травмами все же сказались, и “Брайтон” по делу выигрывал 4:0. Особенно нужно отметить красивый гол Эступиньяна. “Тоттенхэм” в конце игры ответил двумя мячами престижа.

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Чемпионат Англии, 19-й тур. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” – “Тоттенхэм” 4:2

Голы: Хиншелвуд 11, Педро 23 (пен.), Эступиньян 63, Педро 75 (пен.) – Велис 81, Дэвис 85

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