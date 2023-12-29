48 лет назад Олег Блохин был признан лучшим футболистом Европы

Предлагаем вам материал Максима Розенко о выдающемся украинском футболисте.

>

С Олегом Блохиным я познакомился в 2006 году в городе-курорте Белека в Турции. Сборная Украины проводила там втягивающий сбор перед чемпионатом мира в Германии, а мы с коллегой-фотографом прилетели и поселились в том же 5-звездочном отеле, чтобы освещать эту подготовку.

Затем мы с Дмитрием Копием – шеф-редактором Чемпиона – познакомились с отцом Блохина Владимиром Ивановичем. Вскоре его сыну исполнялось 55 лет, нам нужны были детские и юношеские фото легендарного футболиста и тренера. 85-летний Владимир Иванович не пригласил нас домой и вынес фото в машину. Дмитрий начал их снимать, но шел дождь и на фото оставались капли воды.

Вскоре автор этих строк сделал интервью и с мамой Блохина Екатериной Захаровной. Позвонил ей на домашний телефон и 90-летняя (!) женщина рассказала несколько интересных историй о сыне.

Дальше было еще несколько встреч с Олегом Владимировичем. Квинтэссенцию сказанного мне Блохиным и привожу в этом материале.

— Господин Олег, какое упражнение Лобановского во время карьеры футболиста не любили больше всего?

— Тест американских космонавтов. Нам приходилось перепрыгивать с гирей через барьер.

— Гири к ногам подвешивали?

— (Смеется) Да нет, мы их в руках держали. Было там еще несколько упражнений, после которых мы просто падали – 5 по 300, еще несколько тестов.

<img title="Олег Блохин: Зарабатывал тысячу долларов в месяц" src="/wp-content/uploads/2023/12/965f4359913df9f41be6f43f34b9dd3c.jpg" alt="Олег Блохин: Зарабатывал тысячу долларов в месяц"

— Идеологическая основа была в команде? В советские времена на заводах устраивали идеологическую обработку людей.

– Было, как и всюду. С меня два раза снимали звание заслуженного мастера спорта. Правда, оба раза потом возвращали. Снимали за то, что не забивал мяч за сборную. Приезжало руководство, тренеры рассказывали о своих проблемах. Мол, Блохин перестал забивать. Руководство принимало решение: снять звание «заслуженного». Помню, как это произошло в 1978 году. Тогда три месяца не забивал — при том, что сборная раз в месяц играла. — Игроки Динамо 70-х-80-х говорили, что дедовщина в команде начиналась с Блохина. Действительно любили «напичкать» молодым?

— Елки-палки! Все почему пытаются на меня натравить всех собак. Что значит дедовщина? В команде во все времена были более опытные игроки. Была молодежь. Я в свое время тоже носил мячи и форму. Так что вообще не могу понять, о какой дедовщине речь.

— Владимир Бессонов однажды сказал, что водки выпил больше, чем журналисты съели борща. Он был вне конкуренции в Динамо в этом плане?

— (смеется) Пусть Володя сам на этот вопрос отвечает.

— Вы дослужились в Динамо до звания майора МВД. Помните, когда последний раз надевали военную форму? — Когда майора получил, тогда и одевал — лет 35 назад. Затем, когда переходил из Динамо в австрийский Форвертс, намучился с этим офицерским званием. Мне долго не давали «добро» на отъезд. Говорили, как может советский офицер уехать на заработки в Западную Европу. Чуть-чуть отправили в запас.

— Экс-защитник сборной СССР Вагиз Хидиятуллин по зарплате в 30 тысяч долларов в месяц, которые ему платила Тулуза, первый сезон был вынужден 29 тысяч относить в посольство СССР во Франции — советским футболистам нельзя было иметь зарплату больше, чем у посла СССР. Вас, когда поехали в австрийский Форвертс, эта горькая чаша прошла?

– Хидиятуллин ехал в Европу уже после меня. Я был, если не ошибаюсь, вторым советским футболистом, уехавшим за границу — после нападающего Зенита Анатолия Зинченко. Но Зинченко ехал в австрийский Рапид по коммунистической линии – своего рода для обмена опытом. В Форвертсе я получал 1000 долларов в месяц. Причем выплачивал с ним партийный взнос три процента – как коммунист. А у посла была тогда зарплата около 1200 долларов. Так что делиться своей зарплатой мне не пришлось.

<img title="Олег Блохин: Зарабатывал тысячу долларов в месяц" src="/wp-content/uploads/2023/12/20b304fa222dfb8fba99f93c19c9d7e8.jpg" alt="Олег Блохин: Зарабатывал тысячу долларов в месяц"

<img title="Олег Блохин: Зарабатывал тысячу долларов в месяц" src="/wp-content/uploads/2023/12/cebdcd66ebbe1875c2a8ebd01e8f7562.jpg " Считалось, что в Динамо Лобановского для футболистов год уходит за три года". столь тяжелые нагрузки тренер предлагал игрокам. Как вы умудрились отыграть в Киеве более 15 сезонов? — Значит, хватило запаса прочности. Уникум был в какой-то степени. Многое было дано природой. Наверное, генетика отразилась. Мать до 92 лет работала заведующей методическим кабинетом в Киевской национальной академии строительства и архитектуры. Проработала там больше 50 лет. До этого легкой атлетикой занималась, была первым номером сборной СССР в преддверии Олимпийских игр в Хельсинки-1952. Должна была ехать в Финляндию. Но не сложилось – из-за моего рождения.

Максим Розенко, Чемпион

champion.com.ua