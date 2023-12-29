Тен Хаг: Я доверяю Хейлунду. Я знал, что он рано или поздно забьет

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг доволен игрой нападающего Расмуса Хейлунда.

"Я ему доверяю. Я знал, что он рано или поздно забьет. Он может забивать, его голы в Лиге Чемпионов подтверждают это. Этот гол поможет ему поверить в то, что он может забивать больше".