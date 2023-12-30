Челси без Мудрика переиграл Лутон, Эвертон с Николаем уступил Вулвергемптону: результаты матчей АПЛ

Результаты матчей 20-го тура АПЛ

Сегодня, 30 декабря, состоялось 5 матчей в рамках 20-го тура АПЛ.

Чемпионат Англии — АПЛ

20 тур, 30 декабря

Лутон — Челси 2:3 (0:2)

Голлы: 0:1 — 12 Палмер, 0:2 — 37 Мадуэке, 0:3 — 70 Палмер, 1:3 – 80 Баркли, 2:3 – 86 Адебайо

Украинец Михаил Мудрик провел матч на скамье для запасных.

Астон Вилла — Бернли 3:2 (2:1)

Голлы: 1:0 — 28 Бейли, 1:1 — 30 Амдуни, 2:1 — 42 Диаби, 2:2 — 71 Фостер, 3:2 — 89 Луиз (пен)

Вулвергемптон — Эвертон 3:0 (1:0)

Голы : 1:0 — 25 Килман, 2:0 — 53 Кунья, 3:0 — 61 Доусон

Виталий Миколенко вышел в старте и отыграл все 90 минут.

Кристалл Пелес — Брентфорд 3:1 (2:1)

Голлы: 0:1 — 2 Льюис- Поттер, 1:1 — 14 Олисе, 2 :1 — 39 Эзе, 3:1 — 58 Олисе

Егор Ярмолюк появился на поле на 80-й минуте и не смог помочь своей команде.

Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед 2:0 (1:0)

Голлы: 1:0 — 14 Родри, 2:0 — 61 Альварес

Сегодня состоится еще один в АПЛ:

19:30 Ноттингем — Манчестер Юнайтед

champion.com.ua