Уходящий год был богат футбольными событиями. Сборная Украины до последней секунды квалификации Евро-2024 претендовала на прямой выход на турнир, а в топовых европейских чемпионатах и ​​клубах добавилось наших «легионеров», которые каждую выходную радуют нас яркой и уверенной игрой.

Редакция сайта Champion.com .ua подводит футбольные итоги 2023-го, презентуя 8 лучших украинских футболистов.

8. Андрей Лунин (Реал Мадрид)

24-летний вратарь не перестает удивлять своим стремлением получить звание «первого номера» 14-кратного обладателя Кубка чемпионов. Путешествия по арендам сменялись глухим местом на скамье запасных, за плечами Тибо Куртуа, однако ныне (после серьезной травмы бельгийца) Лунин может надеяться, что более 5 лет в Реале в конце концов подарят ему статус железно основного голкипера команды.

В текущем сезоне Андрей провел за «сливочных» 9 матчей во всех турнирах, 7 из которых — в последних 9. Поэтому есть надежда, что украинец выигрывает конкуренцию у Кепы Аррисабалаги, арендованного с Челси.

7. Александр Зинченко (Арсенал Лондон)

Номинальный левый защитник «канониров» нередко получает шквал критики за неуверенную игру в обороне, однако остается основным и даже ключевым исполнителем в системе Микеля Артеты, выполняя важную работу в фазе построения атак команды, всерьез второй сезон поспел претендует на победу в АПЛ.

<img title="Довбик – лучший футболист Украины 2023 года" src="/wp-content/uploads/2023/12/cd716cc06db8e0aaee62f71b232f7fcf.jpg" alt="Довбик –2 лучший футболист

Ноябрьский гол Зинченко в ворота Бернли в стиле Паоло Ди Канио будут вспоминать еще долго. Как и не забудут сентябрьский забитый мяч сборной Англии.

6. Анатолий Трубин (Бенфика)

Основной вратарь сборной Украины U-21 на Евро-2023, где подопечные Руслана Ротаня достигли полуфинала, чем получили исторический пропуск на олимпийский футбольный турнир.

В августе перешел из Шахтера в португальскую Бенфику, где почти сразу забрал себе место главного голкипера и до сих пор не отпускал. На фоне невнятной игры лиссабонцев в этом сезоне Трубин выглядит светлым пятном, часто своими сейвами спасая для команды победы в матчах. Просто вспомните его феноменальное выступление в игре против Интера в Лиге чемпионов.

5. Илья Забарный (Борнмут)

Воспитанник киевского Динамо в начале года перешел в клуб АПЛ, став самым дорогим трансфером «бело-синих» в истории. В Борнмуте Забарный является основным центральным защитником и демонстрирует уверенную хладнокровную игру.

Недавно медиаслужба клуба даже посвятила Илье отдельную видеонарезку.

4. Виктор Цыганков (Жирона)

Еще один питомец Динамо, покинувший родной клуб в начале 2023 года. И сразу стал своим в Каталонии: 3 гола и 6 ассистов во второй половине прошлого сезона Ла Лиги, 3 гола и 3 ассиста — в этом. Оформить больше результативных действий атакующему полузащитнику мешают травмы.

<img title="Довбик – лучший футболист Украины 2023 года" src="/wp-content/uploads/2023/12/8b16b6c038cbcae0835ab751350a6619.jpg" alt="Довбик –2 лучший футболист

А его новая связка с Артемом Довбиком и сенсационное лидерство Жироны в чемпионате – это ныне главное наслаждение для глаз украинских болельщиков.

3. Георгий Судаков (Шахтер)

Единственный представитель клуба УПЛ в этом рейтинге. Однако, похоже, в таком статусе 21-летний атакующий полузащитник будет еще недолго. Судаковым интересуются именитые зарубежные клубы, в том числе итальянские Ювентус и Наполи.

Игра Георгия поразила всех еще летом на молодежном Евро – в четвертьфинале против Франции он оформил дубль, в итоге разделив звание лучшего бомбардира турнира с двумя другими футболистами. После этого он стал основным и в национальной сборной.

2. Виталий Миколенко (Эвертон)

Эвертон два сезона подряд сохранял прописку в АПЛ только в последнем туре, но к левому защитнику команды претензий может быть минимум. В этом сезоне Миколенко еще улучшает свою игру в атаке: Виталий забивал в 2 подряд (оба раза это были очень быстрые голы) в ноябрьских матчах, против Брайтона и Кристал Пелес.

<img title="Довбик – лучший футболист Украины 2023 года" src="/wp-content/uploads/2023/12/324edcffbdd793a6543a69b80469af1f.jpg" alt="Довбик –2 лучший футболист

К тому же на днях он умудрился ни разу не сфолить в матче против Манчестер Сити.

1. Артем Довбик (Жирона)

11 голов и 4 ассиста в первых 17 матчах чемпионата Испании. Текущее третье место в списке бомбардиров, сзади – такие зубры, как Гризманн, Мората и Левандовский. Следует ли еще что-то добавлять? Летний трансфер из Днепра-1, пожалуй, превзошел все ожидания.

Теперь интернет изобилует новостями-слухами об интересе к 26-летнему грандов. После победы над Барселоной иностранный твиттер вообще «с ума сошел» — в частности, фаны отправляли Довбика в МЮ.

Фото: Getty Images

Могучих — лучшая атлетка Украины 2023 года

champion.com.ua