Футбол
Эмполи с Коваленко расписал мировую с Кальяри, Милан обыграл Сассуоло: результаты 18 тура Серии А
Результаты 18 тура Серии А
Состоялись матчи в рамках 18-го тура итальянской Серии А.
< Чемпионат Италии — Серия А
18 тур, 30 декабря
Аталанта — Лечче 1:0 (0:0)
Голлы: 1:0 — 59 Лукман
Кальяри — Эмполи 0:0
Украинец Виктор Коваленко провел на поле 84 минуты. Результативными действиями не отметился
Удинезе — Болонья 3:0 (1:0)
Гол: 1:0 — 23 Перейра, 2:0 — 48 Лукка, 3:0 — 52 Паеро
Верона — Салернитана 0:1 (0:0)
Гл: 0:1 — 48 Чауна
Милан — Сассуоло 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — 59 Пулишич
Сегодня состоится еще 1 матч в Серии А:
21:45 Ювентус — Рома