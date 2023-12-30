Эмполи с Коваленко расписал мировую с Кальяри, Милан обыграл Сассуоло: результаты 18 тура Серии А

Результаты 18 тура Серии А

Состоялись матчи в рамках 18-го тура итальянской Серии А.

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18 тур, 30 декабря

Аталанта — Лечче 1:0 (0:0)

Голлы: 1:0 — 59 Лукман

Кальяри — Эмполи 0:0

Украинец Виктор Коваленко провел на поле 84 минуты. Результативными действиями не отметился

Удинезе — Болонья 3:0 (1:0)

Гол: 1:0 — 23 Перейра, 2:0 — 48 Лукка, 3:0 — 52 Паеро

Верона — Салернитана 0:1 (0:0)

Гл: 0:1 — 48 Чауна

Милан — Сассуоло 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — 59 Пулишич

Сегодня состоится еще 1 матч в Серии А:

21:45 Ювентус — Рома

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