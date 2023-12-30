Источник: Барселона заинтересована в Мейсоне Гринвуде. Они предлагают ему 10 номер

Готовы отдать примерно 46 млн евро

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"Барселона" заинтересована в подписании нападающего "Хетафе" Мейсона Гринвуда. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, "Барселона" планирует подписать Гринвуда летом 2024 года за 46 млн евро. Также "Каталонский" клуб готов отдать 10 номер, который ранее принадлежал Месси.

Напомним, 22-летний испанец Мейсон Гринвуд — нападающий "МЮ", но в этом сезоне на правах аренды выступает за "Хетафе". В текущем сезоне на счету испанца 15 матчей во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.

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