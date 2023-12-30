Следить

Футбол

Лутон – Челси. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура АПЛ

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Getty Images / Global Images Ukraine

    • UA-Футбол организует комментарий поединка 20-го тура чемпионата Англии между "Лутоном" и "Челси".

    Читайте такжеНони Мадуэке: Любому футболисту хочется играть в каждом матче

    Команда Михаила Мудрика, середняк текущего розыгрыша, едет в гости к аутсайдеру турнирной таблицы. "Лутон" ведет борьбу за выживание, отрывается от конкурентов и старается вылезти из зоны вылета. Сможет ли "Челси" добыть очки там, где это необходимо? Отличится ли украинский вингер? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

    АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 30 декабря – в 14:25 по киевскому времени.

    Комментатор: Владимир Зуев

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии

    Футбол

    Портной покинет Днепр-1 в качестве свободного агента

    Автоспорт

    Две команды не прошли первые краш-тесты

    Футбол

    НХЛ: «Флорида» — «Рейнджерс», «Айлендерс» — «Вашингтон». Расписание матчей 30 декабря

    Баскетбол

    Американський букмекер називав основних претендентів на звання найкращого «шостого» гравця НБА

    Бокс

    Чжан ЧЖИЛЕЙ: «Уайлдер сейчас в низшей точке своей карьеры»

    Футбол

    Лутон – Челси. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура АПЛ

    Теннис

    Анжелик Кербер: «Материнство немного изменило меня — на корте я стала немного спокойнее ко всему относиться, чего не было в моем прошлом»

    Футбол

    Дженоа с Малиновским сыграла вничью с Инетром, Наполи расписал мировую с Монцею: результаты матчей Серии А

    Автоспорт

    В каждом рисунке – Алонсо!

    Футбол

    Малкин назвал Сергея Федорова лучшим российским хоккеистом всех времен

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол