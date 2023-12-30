Следить

Футбол

Несколько клубов интересуются защитником Байера Джереми Фримпонгом

Игрок может покинуть клуб летом

Фото: The Peoples Person

    • Несколько известных клубов следят за защитником "Байера" Джереми Фримпонгом. Об этом сообщает Bayern & Germany.

    "Бавария" и "Арсенал" интересуются 23-летним игроком. Футболист открыт для перехода в другой клуб. Есть большая вероятность, что Джереми покинет "Байер" в июне 2024 года.

    Фримпонг сыграл 22 матча, забил 7 голов и отдал 10 ассистов во всех турнирах этого сезона.

    Читайте такжеВиртц выбран лучшим игроком октября в Бундеслиге. Флориан обошел Кейна и Сане
    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол