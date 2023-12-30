Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед: смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

«Лесники» против «манкунианцев»

Фото: пресслужби ФК «Манчестер Юнайтед»

В матче 20 тура АПЛ "Ноттингем Форест" встретится против "Манчестер Юнайтед". В первом круге поединок этих команд получился очень горячим. Хотя и "лесники" вели в счете 2:0 в матче на "Олд Траффорд", однако в итоге проиграли 2:3. Сегодня у "Ноттингема" под руководством нового тренера есть шанс на реванш.

Английская Премьер-лига, 20 тур

20 декабря, 19:30

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Трансляція матчу Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед Смотреть трансляцию

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