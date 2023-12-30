Футбол
Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед: смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
«Лесники» против «манкунианцев»
Фото: пресслужби ФК «Манчестер Юнайтед»
В матче 20 тура АПЛ "Ноттингем Форест" встретится против "Манчестер Юнайтед". В первом круге поединок этих команд получился очень горячим. Хотя и "лесники" вели в счете 2:0 в матче на "Олд Траффорд", однако в итоге проиграли 2:3. Сегодня у "Ноттингема" под руководством нового тренера есть шанс на реванш.
Английская Премьер-лига, 20 тур
20 декабря, 19:30
Прямая трансляция: Setanta Sports
Трансляция матча
В эфире
Трансляція матчу Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед Смотреть трансляцию
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>