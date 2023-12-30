Следить

Футбол

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед: смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

«Лесники» против «манкунианцев»

Фото: пресслужби ФК «Манчестер Юнайтед»

    • В матче 20 тура АПЛ "Ноттингем Форест" встретится против "Манчестер Юнайтед". В первом круге поединок этих команд получился очень горячим. Хотя и "лесники" вели в счете 2:0 в матче на "Олд Траффорд", однако в итоге проиграли 2:3. Сегодня у "Ноттингема" под руководством нового тренера есть шанс на реванш.

    Английская Премьер-лига, 20 тур

    20 декабря, 19:30

    Прямая трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед: смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед: смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед: смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед: смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляція матчу Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед Смотреть трансляцию

    Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол