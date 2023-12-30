Овечкин о проблемах «Вашингтона» с результативностью: «Нужно успокоиться и найти свою игру»

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о поражении от «Айлендерс» (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ и ответил на вопрос о проблемах его команды с результативностью.

В последних трех играх «Кэпиталз» забрасывали не больше одной шайбы.

«Я думаю, мы играли солидно в первом периоде, имели хорошие шансы. Мы хорошо начали и второй, но затем допустили пару ошибок… Что нужно сделать, чтобы наладить игру в атаке? Я думаю, просто успокоиться при игре с шайбой и найти свою игру. У нас достаточно опыта, чтобы в ключевой момент, контролируя шайбу, принять правильное решение. Но кажется, что иногда мы пытаемся придумать что-то необычное», — приводит слова капитана «Кэпиталз» пресс-служба столичного клуба.

38-летний Овечкин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, забросил лишь одну шайбу в последних 18 матчах. Всего на счету форварда 20 (6+14) очков в 33 матчах в сезоне-2023/24.

«Вашингтон» занимает 9-е место в Восточной конференции с 39 очками в 33 играх.

Овечкин снова не забил, а «Вашингтон» уже вне первой восьмерки

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