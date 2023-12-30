Петраков – лучший тренер Армении 2023 года

Украинец Александр Петраков признан лучшим тренером Армении в 2023 году.

Об этом сообщает ФФВ.

Петраков возглавляет армянскую национальную команду. В опросе Федерации футбола Армении украинец занял первое место, набрав 62 балла. Вторую строчку занял главный тренер Пюника Эгише Меликян (56 очков), третья –; коуч Урарту Дмитрий Гунько (54 очка).

Александр Петраков возглавил сборную Армении в начале 2023 года, с которой занял четвертое место в группе D отбора на чемпионат Европы-2024. Сборная Армении набрала в квалификации 8 очков, одержав две победы. над Уэльсом (4:2) и Латвией (2:1).

Ранее УЕФА открыла дело против Петракова.

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